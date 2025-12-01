Зеленский раскрыл некоторые подробности встречи, прошедшей в США
Руководитель украинской делегации Рустем Умеров после завершения встречи с американской делегацией доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ключевых параметрах диалога.
Как сообщает Day.Az, об этом украинский лидер сообщил в своем канале в Telegram.
"Сегодня, после завершения работы команд в США, руководитель украинской делегации Рустем Умеров доложил о ключевых параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Мы продолжим работать. Я ожидаю полный отчёт от нашей команды на личной встрече", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что разговор был конструктивным, и все вопросы были обсуждены открыто.
Зеленский поблагодарил США, команду президента Трампа и лично президента за время и усилия, направленные на завершение войны в Украине.
