Азербайджанский дзюдоист стартовал с победы на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби

Сегодня на турнире из серии Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ) олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 73 кг, стартовал с победы в 1/16 финала.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом поединке Гейдаров одержал верх над представителем Молдовы с азербайджанскими корнями Адилом Османовым.
В следующем раунде в 1/8 финала он встретится с таджикским спортсменом Мухиддином Асадуллоевым.
