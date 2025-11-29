В Пекине указали, почему ЕС принял тарифы США

Евросоюз принял тарифную политику США и пошел на экономические уступки в обмен на обещанную безопасность Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это в беседе с газетой China Daily указала научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо.

По ее мнению, давние структурные противоречия в торговле сформировали сложные экономические отношения между США и ЕС. Поскольку безопасность Европы по-прежнему зависит от США, Брюссель согласился на компромисс, обменяв экономические интересы на гарантии безопасности. Эксперт подчеркнула, что такой подход может временно урегулировать споры и снизить напряженность, но не способен устранить фундаментальные проблемы в торговых отношениях.

Янь Сяосяо также отметила, что регулирование цифрового рынка ЕС является важным элементом стремления объединения к цифровому суверенитету и стратегической автономии, и этот вопрос вряд ли когда-либо будет использоваться как торговый рычаг в переговорах с США.

Директор Центра изучения китайско-европейских отношений при Фуданьском университете Цзянь Цзюньбо добавил, что введение пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа не учитывало политические и стратегические интересы ЕС, а преследовало исключительно национальные цели США. Он подчеркнул, что пошлины были направлены на защиту внутренней промышленности страны и являлись ключевым мотивом стратегии высоких тарифов американского президента.