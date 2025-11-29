Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

Делегация Национального паралимпийского комитета (НПК) побывала в гостях у Паралимпийского комитета Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита генеральный секретарь НПК Тогрул Рагимов встретился с заместителем председателя Паралимпийского комитета Узбекистана Хикметом Тошматовым и советником председателя Мардонбеком Давроновым.

В ходе встречи стороны обсудили развитие паралимпийского движения в обеих странах, расширение сотрудничества, вопросы медицинской классификации и повышения уровня знаний специалистов в этой области.

Отметим, что в первый день визита делегация НПКАР ознакомилась с недавно построенными олимпийским и паралимпийским городками в Ташкенте.