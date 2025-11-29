Названы лучшие пляжи Египта

Египет - одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха среди украинских туристов. И хотя в этот период египетские моря могут быть прохладными для купания, украинцев, уставших от холодной и мрачной зимы это не останавливает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали восемь пляжей в Египте, на которые туристам стоит обязательно обратить внимание.

"Возможно, самая примечательная особенность египетских пляжей - это то, как выжженные солнцем пески пустыни внезапно сменяются бутылочно-голубыми лагунами и цветущими коралловыми рифами, которые вспыхивают яркими красками, как только вы надеваете маску и трубку. Недаром Египет считается одним из лучших мест в мире для подводного плавания с аквалангом и сноркелинга", - отмечают авторы материала.

При этом они подчеркивают, что Египет в полной мере использует свое потрясающее побережье - вдоль берегов Красного и Средиземного морей расположены многочисленные рестораны морепродуктов, спа-салоны, дайвинг-центры и шикарные курорты, предлагающие идеальное сочетание солнца, моря и песчаных дюн.

8 лучших пляжей в Египте

Алмаза Бэй, Марса Матрух - для роскошного отдыха.

Голубая лагуна, Дахаб - для водных видов спорта.

Эль-Аламейн, Северное побережье - для гламурного отдыха.

Наама-Бэй, Шарм-эль-Шейх - для семейного отдыха.

Фьорд-Бэй, Таба - для побега от толп.

Остров Махмия, Хургада - для снорклинга и наблюдения за дельфинами.

Аль-Найзак, Марса-Алам - для купания и скалистых пейзажей.

Частные пляжи Александрии - для клубного отдыха.

Чем еще заняться в Египте зимой

Хотя зима на курортах Египта в январе-феврале дневная температура прогревается до +20...+23 градусов, все же не все туристы рискуют целыми днями валяться на пляжах и купаться в море.

Однако также такие температуры и более ласковое солнце, чем в жаркие летние месяцы, позволяют туристам комфортно исследовать знаменитые египетские пирамиды и пустыни. Пирамиды в Гизе, древний город Луксор, Александрийская библиотека, круиз по Нилу - лишь некоторые из экскурсии, которые гораздо легче переносятся зимой, чем летом.