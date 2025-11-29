В Кыргызстане объявлен "день тишины"

Сегодня в Кыргызстане начинается "день тишины" в связи с досрочными выборами в Жогурку Кенеш (парламент) страны, которые состоятся 30 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация приостанавливается за 24 часа до начала голосования. В этот день запрещено проводить любые агитационные мероприятия, включая обсуждение платформ кандидатов и распространение предвыборных материалов.

Предвыборную агитацию могут вести только зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, а также политические партии и партийные блоки, которые имеют официальную регистрацию. Кампания официально стартовала 10 октября, а завершилась в 08:00 29 ноября.

Цель "дня тишины" - обеспечить спокойную атмосферу для избирателей, чтобы они могли сделать осознанный выбор без внешнего давления.

Напомним, что 30 ноября избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00. В выборах примут участие тысячи кандидатов, которые будут бороться за места в законодательном органе страны.