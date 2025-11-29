https://news.day.az/world/1798745.html Срыв ограбления ювелирного магазина в Израиле облетел соцсети - ВИДЕО Видео эффективного предотвращения ночного ограбления ювелирного магазина в Израиле завирусилось в мировых соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ювелир активировал скрытую систему газовой и дымовой защиты, из-за чего замаскированные злоумышленники были вынуждены бежать с пустыми руками.
Срыв ограбления ювелирного магазина в Израиле облетел соцсети - ВИДЕО
Видео эффективного предотвращения ночного ограбления ювелирного магазина в Израиле завирусилось в мировых соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ювелир активировал скрытую систему газовой и дымовой защиты, из-за чего замаскированные злоумышленники были вынуждены бежать с пустыми руками.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре