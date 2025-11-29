Срыв ограбления ювелирного магазина в Израиле облетел соцсети

Видео эффективного предотвращения ночного ограбления ювелирного магазина в Израиле завирусилось в мировых соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ювелир активировал скрытую систему газовой и дымовой защиты, из-за чего замаскированные злоумышленники были вынуждены бежать с пустыми руками.