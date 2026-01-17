https://news.day.az/sport/1809975.html Стало известно, за сколько "Кяпаз" приобрел грузинского защитника Стала известна сумма, которую азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" выплатил грузинскому "Самгурали" за переход защитника Мате Абуладзе.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные портала Transfermarkt, гянджинский клуб заплатил за 25-летнего центрального защитника 100 тысяч евро, что составляет около 198 тысяч манатов, передает Day.Az.
Последним клубом Абуладзе был грузинский "Самгурали". Ранее он также выступал за "Торпедо" из Кутаиси и "Самтредиа".
