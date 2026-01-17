Известный бренд обвинили в слежке за покупателями

Бренд Hermes обвинили в слежке за покупателями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Glitz.

Сотрудники люксового бренда с помощью поиска анализируют домашние адреса покупателей, чтобы определить их финансовое положение. Кроме того, они изучают их соцсети, и, если покупатель продает сумку в своем аккаунте, то он попадает в черный список бренда.

"Каждый новый клиент автоматически становится подозреваемым. К признакам, по которым сотрудники определяют "подходящего" клиента для выполнения плана продаж, относятся часы Audemars Piguet или Richard Mille, в то время как броские Rolex могут вызвать недоверие", - рассказал инсайдер издания.

В июле 2025 года на онлайн-аукционе была продана первая сумка Birkin, созданная французским домом Hermes специально для актрисы Джейн Биркин. На сайте аукционного дома указано, что итоговая стоимость сумки составила €8 582 500.

Джейн Биркин за свою карьеру снялась более чем в 80 кинофильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов, получив признание как икона стиля. В 1984 году французский дом моды Hermes создал и назвал в ее честь сумку, которая впоследствии приобрела мировую известность. Сумка Birkin остается одной из наиболее востребованных моделей бренда и по сей день.