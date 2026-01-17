Изменены правила сохранения рабочих мест при сокращении штата

В перечень лиц, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата, внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, при равенстве квалификаций (профессий) или уровня профессиональной подготовки работодатель больше не будет отдавать предпочтение в сохранении рабочего места лицам, получившим инвалидность в результате производственной травмы или профессионального заболевания на данном предприятии.

В соответствии с действующим законодательством, при равенстве квалификаций (профессий) или уровня профессиональной подготовки работодатель отдает предпочтение в сохранении рабочего места следующим категориям лиц:

членам семей шехидов;

участникам войны;

супругам (женам или мужьям) солдат и офицеров;

лицам, имеющим на иждивении двух и более детей в возрасте до 16 лет;

лицам, получившим инвалидность в результате производственной травмы или профессионального заболевания на данном предприятии;

вынужденным переселенцам, приравненным к ним лицам и лицам со статусом беженца;

другим лицам, предусмотренным коллективными договорами или трудовыми договорами.