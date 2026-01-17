Изменены правила сохранения рабочих мест при сокращении штата
В перечень лиц, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата, внесены изменения.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, при равенстве квалификаций (профессий) или уровня профессиональной подготовки работодатель больше не будет отдавать предпочтение в сохранении рабочего места лицам, получившим инвалидность в результате производственной травмы или профессионального заболевания на данном предприятии.
В соответствии с действующим законодательством, при равенстве квалификаций (профессий) или уровня профессиональной подготовки работодатель отдает предпочтение в сохранении рабочего места следующим категориям лиц:
членам семей шехидов;
участникам войны;
супругам (женам или мужьям) солдат и офицеров;
лицам, имеющим на иждивении двух и более детей в возрасте до 16 лет;
лицам, получившим инвалидность в результате производственной травмы или профессионального заболевания на данном предприятии;
вынужденным переселенцам, приравненным к ним лицам и лицам со статусом беженца;
другим лицам, предусмотренным коллективными договорами или трудовыми договорами.
