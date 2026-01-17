Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа

Белый дом сообщил о создании Национального комитета по управлению Газа (NCAG) и объявил состав международного Совета мира. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

NCAG будет возглавлять Али Шаас, который ранее занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации. Он будет курировать восстановление основных государственных услуг, возрождение гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе.

"Для реализации концепции Совета мира под председательством президента [США] Дональда Трампа был сформирован исполнительный совет, в который вошли лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
В него вошли:

  • государственный секретарь США Марко Рубио;
  • спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • бывший премьер Великобритании Тони Блэр;
  • американский миллиардер Марк Роуэн;
  • глава Всемирного банка Аджай Банга;
  • замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

Каждый член Исполнительного совета будет курировать определенное направление для стабилизации и долгосрочного успеха Газы, в том числе "укрепление управленческого потенциала, региональные отношения, восстановление, привлечение инвестиций, масштабное финансирование и мобилизацию капитала".

Старшим советником Совета Мира назначили комиссара Федеральной службы по закупкам США Джоша Грюнбаума, а также Арье Лайтстоуна, который с 2017 по 2021 год занимал должность старшего советника посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

"На них возложена задача по ежедневному стратегическому руководству и операционной деятельности, а также по переводу мандата и дипломатических приоритетов Совета в дисциплинированное исполнение", - объяснил Белый дом.

Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа. Он будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы, обеспечивая координацию между гражданскими и силовыми структурами.

Кроме этого, для поддержки Офиса Верховного представителя и NCAG создали Исполнительный совет по Газе. В его состав назначили:

  • Стива Уиткоффа;
  • Джареда Кушнера;
  • глава МИД Турции Хакан Фидан;
  • высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади;
  • Тони Блэр
  • миллиардер Марк Роуэн;
  • министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими;
  • Николай Младенов;

  • бизнесмен Якир Габай;

  • экс-заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг.