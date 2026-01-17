Важное предупреждение в связи с ветреной погодой

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 18-19 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны, объявлено "жёлтое" и "оранжевое" предупреждение.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с "оранжевым" предупреждением в Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое и Дашкесане северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Хызы, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Нефтчале, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Гядабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде в соответствии с "жёлтым" предупреждением северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.