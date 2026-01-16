В Азербайджане запретили расторжение трудового договора с этими сотрудниками

В случаях продления срока работы сотрудника, финансируемого из государственного бюджета, расторжение трудового договора в связи с достижением предельного возраста допускаться не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым. Согласно документу, продление срока работы будет оформляться приказом, решением или распоряжением работодателя.

При этом в период продленного срока для сотрудника бюджетной организации не допускается прекращение трудового договора по причине достижения возрастного предела, а также заключение срочного трудового договора на этот продленный период.

Отмечается, что срок работы сотрудника государственного бюджетного учреждения, достигшего 65-летнего возраста, может продлеваться руководителем соответствующего государственного органа каждый раз не более чем на один год. Общая продолжительность продления не должна превышать пяти лет.

В то же время для работников, финансируемых из государственного бюджета и имеющих особые заслуги в развитии науки, культуры, здравоохранения и образования, срок работы после достижения 65 лет может быть продлен на период, превышающий установленный предел. Такое решение принимается соответствующим органом исполнительной власти.