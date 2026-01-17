https://news.day.az/world/1810054.html

Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая

Президент США Дональд Трамп заявил корреспонденту газеты The Daily Mail, что почти каждую неделю общается с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "У меня звонок с Си [Цзиньпином]. Мы говорим почти каждую неделю", - сказал глава Белого дома, после чего ушел для телефонного разговора с лидером Китая.