Названы сроки открытия канатной дороги в Лачине

Работы по проекту новой канатной дороги, строительство которой предусмотрено в городе Лачин, продолжаются ускоренными темпами.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Milli.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ведомстве отметили, что проектирование канатной дороги уже завершено.

"Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года", - сообщили в Агентстве.

Отметим, что Лачинская канатная дорога будет расположена в бульварной зоне города и состоять из двух участков. Высота канатной дороги составит 300 метров, протяженность линии - 1720 метров, время в пути - 6 минут. В целом канатная дорога, состоящая из 17 кабин, сможет обслуживать до 800 пассажиров в час. Бульварная зона, где будет расположена канатная дорога и протяженность которой составляет около 2 километров, сегодня является одним из излюбленных мест как местных жителей, так и туристов.