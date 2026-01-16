Проведены тренинги в рамках сотрудничества Азербайджана и Всемирного банка

В рамках сотрудничества между министерством финансов Азербайджана и Всемирным банком состоялся очередной этап тренингов по специальной учебной программе, направленной на наращивание потенциала в сфере внедрения программно- и результатоориентированного бюджетного механизма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, тренинги, организованные в групповом формате с 12 по 16 января, объединили более 150 представителей 49 государственных органов, задействованных в реформах по переходу на новый бюджетный механизм и осуществляющих деятельность в секторах "Образование", "Социальная защита и социальное обеспечение", "Сельское хозяйство" и "Охрана окружающей среды".

Обучение было организовано в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление потенциала по Среднесрочной рамке расходов в Азербайджане". Его целью является повышение потенциала организаций, работающих в соответствующих секторах, в подготовке отчетов об исполнении для проведения мониторинга, а также отчетов о состоянии реализации и достижении стратегических целей по секторам.

В ходе тренингов эксперты Всемирного банка провели практические занятия и интерактивные сессии по вопросам мониторинга посредством анализа показателей исполнения, в том числе результатов, полученных в ходе реализации мероприятий.