https://news.day.az/world/1809952.html Сын Рамзана Кадырова попал в аварию - СМИ Сын главы Чечни, Адам Кадыров, был госпитализирован в Грозном после дорожно-транспортного происшествия. Как передает Day.Az, об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на источники. Отмечается, что дороги, ведущие в больницу, куда был доставлен Кадыров, перекрыты.
Сын Рамзана Кадырова попал в аварию - СМИ
Сын главы Чечни, Адам Кадыров, был госпитализирован в Грозном после дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az, об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на источники.
Отмечается, что дороги, ведущие в больницу, куда был доставлен Кадыров, перекрыты.
По информации, кортеж Адама Кадырова двигался на высокой скорости, автомобили следовали друг за другом, когда внезапно возникло препятствие.
В результате машины столкнулись друг с другом. Отмечается, что среди пострадавших есть и другие лица.
