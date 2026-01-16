Сын Рамзана Кадырова попал в аварию

Сын главы Чечни, Адам Кадыров, был госпитализирован в Грозном после дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az, об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на источники.

Отмечается, что дороги, ведущие в больницу, куда был доставлен Кадыров, перекрыты.

По информации, кортеж Адама Кадырова двигался на высокой скорости, автомобили следовали друг за другом, когда внезапно возникло препятствие.

В результате машины столкнулись друг с другом. Отмечается, что среди пострадавших есть и другие лица.