К сведению направляющихся в регионы водителей

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, совершающим поездки в регионы и находящимся в пути.

Как сообщает Day.Az, в обращении, распространенном пресс-службой Министерства внутренних дел, отмечается, что наблюдающиеся в настоящее время в ряде регионов страны снегопад и морозная погода существенно осложняют движение на автомобильных дорогах. Скользкое дорожное покрытие, ограниченная видимость и резкие изменения погодных условий повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Анализ показывает, что одной из основных причин аварий в снежную погоду является использование изношенных и не соответствующих сезону шин.

"В этой связи просим водителей:

• По возможности воздерживайтесь от дальних поездок и поездок в горные местности;

• Обязательно проверяйте техническое состояние транспортного средства, особенно соответствие шин зимнему сезону, глубину протектора и давление;

• На заснеженных и скользких дорогах используйте не обычные, а зимние шины;

• Выбирайте скорость движения в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями, соблюдайте безопасную дистанцию;

• Не садитесь за руль в состоянии усталости или недосыпа.

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции в регионах несут службу в усиленном режиме, продолжается контроль на опасных участках дорог и ведутся разъяснительные беседы с водителями.

Не будем забывать: Правильный выбор шин в снежную погоду является основным условием безопасности за рулем.

Будем внимательны на дорогах, вместе внесем вклад в безопасность", - говорится в обращении.