В китайских автомобилях Tank 300 найдена серьезная проблема

В китайских автомобилях Tank 300 проблемы с радиатором: пока на переднем сидении страшная жара, на заднем пассажиры мёрзнут из-за лютого холода, сообщает Telegram-кана Shot Проверка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На массовую проблему жалуются жители холодных сибирских регионов. Китайские "танки" не справляются с морозами и не прогревают салон полностью. Из-за неравномерного климата - на передних сидениях печёт, а на задних в этот же момент сильно холодно. Поездка превращается в настоящую пытку", - сообщает канал.

Чтобы решить проблемы с температурой в салоне, владельцы "танков" советуют настроить поток теплого воздуха на водителя и при этом закрывать воздуходувы спереди, чтобы усилить обдув задних пассажирских мест.

Кроме того, водителям каждый месяц приходится промывать печь и заменять антифриз, который улетучивается буквально на глазах. Чаще всего на такую проблему жалуются владельцы машин, ввезённых из Китая напрямую.