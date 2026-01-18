Windows 11 перестала правильно выключать компьютеры после обновления

Компания Microsoft сообщила об устранении ошибки в Windows 11, из-за которой компьютеры вместо корректного завершения работы или перехода в спящий режим неожиданно перезагружались. Сбой мог приводить к потере несохраненных данных и затрагивал ограниченное число пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание PCMag.

Проблема была связана с обновлением KB5073455, выпущенным 13 января, и официально подтверждена в отчете о состоянии Windows 16 января. Ошибка проявлялась только на устройствах с редакциями Windows 11 Enterprise и IoT при включенной функции безопасности Secure Launch.

Сбой возникал из-за некорректной работы механизма защиты, использующего технологию Dynamic Root of Trust for Measurement при запуске системы. В результате попытка выключить компьютер приводила не к завершению работы, а к перезагрузке. До выхода окончательного патча Microsoft рекомендовала пользователям временно завершать работу системы через специальную команду в командной строке.

В компании отметили, что альтернативных обходных решений для затронутых конфигураций не существовало, и пользователям приходилось ожидать исправления. Теперь Microsoft подтвердила, что ошибка устранена, и корректная работа выключения и спящего режима восстановлена.