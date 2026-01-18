Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфонов

Компания Honor разрабатывает внешний телеобъектива для смартфона Magic8 RSR Porsche Design, присоединяясь тем самым к числу брендов, которые уже предлагают модульные решения для мобильной съемки. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на профиль Honor в соцсети Weibo, где появился соответствующий анонс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно представленным материалам, внешний телеобъектив увеличивает возможности штатного зума смартфона в 2,35 раза.

Honor также опубликовала примеры фотографий, сделанных с использованием нового аксессуара, продемонстрировав его потенциал при съемке удаленных объектов. На них близко сняты сурикат, жираф и пеликан.