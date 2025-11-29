Gizli dialoqların pərdə arxası: “Boz Kardinal” - Əli Kərimli əlaqəsi
Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev barəsində məhkəmə qərarından sonra Əli Kərimli təlaş içindəydi.
Bugün məlum olduğu kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb. Bu da əbəs yerə deyil. AXCP sədrinin evindəki axtarış Ramiz Mehdiyevin DTX-də istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır. Əli Kərimli Ramiz Mehdiyevlə özünü əks qütblərdə göstərsə də elə deyil. Müəyyən edilmiş sənədlərlə sübutlardan məlum olur ki, "Boz kardinal" ın dövlət çevrilişi məqsədilə yaratdığı "Dövlət Şurası"nın tərkibində Əli Kərimli də yer alır. Əli Kərimli Ramiz Mehdiyevin köməkçisi olan Eldar Əmirovla gizli görüşlər keçirib və məxfi məlumatlar mübadiləsi həyata keçirib. Lakin görünən odur ki, "Boz Kardinal"la Əli Kərimlinin qurduğu məkirli planlar "suya düşüb".
Ramiz Mehdiyevin həbs olunması ilə növbənin ona da çatacağından qorxuya düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Trend-ə açıqlamasında siyasi şərhçi Tural İsmayılov bildirib ki, regionda gedən geosiyasi proseslər, xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələri Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik balansına birbaşa təsir göstərə bilər.
"Müharibədən sonrakı dövrdə böyük güclərin təsir dairələrini yenidən qurmağa çalışacağı ehtimalı bu məsələnin aktuallığını daha da artırır. Belə şəraitdə Azərbaycan üçün daxili siyasi sabitlik, milli maraqlara uyğun fəaliyyət və potensial xarici təsirlərə qarşı dayanıqlılıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır."
T. İsmayılov vurğulayıb ki, cəmiyyət daxilində müxtəlif siyasi qrupların fəaliyyətinin regional proseslərdən təsirlənə biləcəyi də nəzərə alınmalıdır:
"Bu kontekstdə hər hansı siyasi qüvvənin kənar təsirlərə açıq olması ehtimalı, radikallaşma riski və milli təhlükəsizliklə ziddiyyət təşkil edəcək davranışlar diqqətlə qiymətləndirilməli faktorlardır. Dövlətin bu kimi riskləri vaxtında dəyərləndirməsi və preventiv addımlar atması isə ümumi təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz hissəsidir.
Bu dairələr sistemli şəkildə dövlətçiliyə qarşı mövqe tutmaqla fərqlənir. Xüsusilə AXCP uzun illərdir destruktiv xətti ilə tanınır. Onların çıxışları cəmiyyətdə sağlam siyasi rəqabət deyil, qarşıdurma yaratmağa xidmət edir. AXCP üçün əsas məqsəd heç vaxt milli maraqlar olmayıb".
Siyasi şərhçi bildirib ki, bu təşkilat daha çox gərginlik üzərindən siyasi mövcudluğunu qorumağa çalışır:
"Radikal ritorika ilə kütləni çaşdırmaq əsas taktika kimi istifadə olunur. Davamlı şəkildə dövlət institutlarına qarşı etimadın sarsıdılması hədəflənir. Bu isə birbaşa daxili sabitliyin pozulmasına hesablanıb. Cəmiyyətin həssas nöqtələrindən manipulyativ şəkildə istifadə edilir. AXCP-nin siyasi davranışları məsuliyyətli müxalifət meyarlarına uyğun gəlmir. Onların fəaliyyəti daha çox xaos və güvənsizlik yaratmağa köklənir. Belə yanaşmalar artıq sırf siyasi yox, təhlükəsizlik məsələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Radikal müxalifətin vaxtında neytrallaşdırılması dövlətin sabitliyi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır."
Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov isə bildirib ki, Rusiyanın Ukrayna müharibəsindən sonra bir sıra regionlarda, o cümlədən Cənubi Qafqazda mövqeləri ciddi şəkildə zəifləyib.
"Amma bu dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaradıb. Tarixi ədalətin bərpası, Cənubi Qafqazda beynəlxalq hüquq prinsiplərinin qüvvəyə minməsi, eyni zamanda sülhün və əməkdaşlığın güclənməsi Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqlardır. Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəni bitirdikdən sonra müharibə səbəbi ilə zəiflədiyi regionlarda yenidən güclənmək niyyəti gözləniləndir.
Biz bilirik ki, Rusiya daim imperialist siyasət yürütməkdə niyyətli olub. Rusiya Ukrayna müharibəsinə görə hazırda Cənubi Qafqazda və bir sıra digər regionlarda bu siyasəti əvvəlki səviyyədə həyata keçirə bilmir. İmperialist siyasətini əsasən yerlərdə öz emissarları, 'beşinci kolon' adlandırılan qüvvələr və təsir agentləri vasitəsilə həyata keçirib. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda aparıcı dövlət olduğunu nəzərə alsaq, Rusiyanın regionda mövqeyini yenidən möhkəmləndirmək üçün Azərbaycana münasibətdə də imperialist siyasəti davam etdirəcəyi gözləniləndir," - deyə o bildirib.
"Son illər baş verən proseslər, o cümlədən uzun müddət Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə təmsil olunmuş Ramiz Mehdiyevlə bağlı yayılan məlumatlar, barəsində cinayət işinin başlanması və bir sıra ağır maddələrlə bağlı araşdırmaların aparılması cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Araşdırmalar davam etdiyindən həmin şəxslərin dəqiq dairəsi hələlik məlum deyil. Mətbuatda onun məktubu ilə bağlı məlumatlar dərc olunub və həmin məktubda 'Dövlət Şurası' adlı qurumun yaradılması ilə bağlı iddialar yer alıb. Həmin şurada təmsil olunacaq şəxslərin də onun tərəfindən müəyyən edilmiş şəxslər olduğu ehtimal olunur. Bütün bunlar onu göstərir ki, hazırda çox ciddi proseslər gedir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumları tərəfindən genişmiqyaslı araşdırmalar aparılır və artıq müəyyən addımlar atılıb. Bu barədə mətbuatda yayılan məlumatlar təkzib olunmayıb," - deyə X.Bəşirov əlavə edib.
"Bu baxımdan düşünürəm ki, Rusiya gələcəkdə regionda mövqelərini möhkəmləndirmək üçün məhz bu cür emissarlardan istifadə etməyə çalışacaq. Əgər Ramiz Mehdiyev barəsində səsləndirilən iddialar təsdiqlənərsə, bu halda Rusiyanın həmin şəxslərdən, o cümlədən onun yaxın ətrafından təsir aləti kimi istifadə etdiyi qənaətinə gəlmək mümkündür. Lakin Azərbaycan dövləti bu məsələdə də ayıq-sayıq davranıb və vaxtında adekvat addımlar atıb," - deyə o qeyd edib.
Xəyal Bəşirov hesab edir ki, müxalifət daxilində də Rusiyanın maraqlarına xidmət edən qüvvələrin olması istisna deyil:
"Fikrimcə, uzun müddət çıxışlarında anti-Rusiya mövqeyi nümayiş etdirən bəzi müxalif qüvvələrin pərdə arxasında Rusiyanın maraqlarına xidmət etməsi ehtimalı da diqqətdən kənarda qalmamalıdır. AXCP demokratiya, insan hüquqları və Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyası ilə bağlı bəyanatlar versə də, son vaxtlar yayılan məlumatlar bu mövqelərin daha çox görüntü xarakteri daşıdığını göstərir."
"AXCP rəhbərliyi, partiya sədri Əli Kərimli və onun yaxın ətrafı ilə bağlı axtarışların aparılması barədə məlumatlar yayılıb. Uzun müddətdir Ramiz Mehdiyevlə bəzi şəxslər arasında əlaqələrin olması ilə bağlı iddialar mövcud idi. Həm Ramiz Mehdiyev, həm də Əli Kərimli və ətrafındakı şəxslər tərəfindən bu iddiaları əsaslı şəkildə təkzib edən sübutlar təqdim edilməyib. Yalnız ümumi səciyyəli açıqlamalar verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, AXCP daxilində rəhbərliyə inanmış sadə vətəndaşlar da var və məsələ partiyanın sıravi üzvlərindən çox, rəhbər strukturuna aiddir. Hüquqi müstəvidə bütün bu məsələlər araşdırılacaq və kimin qanunsuz fəaliyyətdə iştirak etdiyi müəyyən olunacaq", - deyə o əlavə edib.
Sonda Xəyal Bəşirov bildirib ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Keçmiş xidmətlər hüquqi məsuliyyətdən azad etmir. Dövlətçiliyə, suverenliyə və xalqın mənafeyinə zidd fəaliyyət göstərmiş hər kəs məsuliyyətə cəlb ediləcək və bu istiqamətdə atılan addımlar Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə xidmət edəcək.
