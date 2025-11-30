https://news.day.az/society/1798843.html В районах Азербайджана ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 1 по 3 декабря днём и вечером в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается переменная дождливая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу гидрометеорологии, в отдельных районах ожидается кратковременное усиление осадков, а в горных местностях вероятен переход дождя в снег.
