В районах Азербайджана ожидаются дожди

С 1 по 3 декабря днём и вечером в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается переменная дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу гидрометеорологии, в отдельных районах ожидается кратковременное усиление осадков, а в горных местностях вероятен переход дождя в снег.