В США раскрыли подробности о возможной встрече Трампа и Мадуро

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро возможность организации встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, главы государств обсудили возможность встречи в ходе телефонного разговора при участии госсекретаря США Марко Рубио на прошлой неделе. Предположительно, переговоры могут пройти на территории Соединенных Штатов, но планов по ее проведению пока нет, следует из материала.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать публикацию. При этом правительство Венесуэлы не ответило на просьбу раскрыть подробности.