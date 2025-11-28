Азербайджан и Турция обсудили вопросы деятельности диаспорских организаций

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с делегацией во главе с временно исполняющим обязанности руководителя Управления по делам живущих за рубежом турок и родственных общин Турции Абдулхади Турусом.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Председатель госкомитета отметил, что высокий уровень политических связей на уровне глав государств еще больше укрепляет узы между нашими народами и создает широкие возможности для сотрудничества во всех сферах. Он также рассказал о деятельности азербайджанских диаспорских организаций, отметил важность скоординированной работы диаспор двух братских стран и обратил внимание на значение сотрудничества с тюркскими государствами, а также расширения связей с соотечественниками в Турции.

В ходе обсуждений было обращено внимание на положения Шушинской декларации, касающиеся диаспорской деятельности. Было отмечено, что эти положения охватывают сотрудничество диаспор тюркских государств и определяют задачи, стоящие перед ответственными структурами по диаспоре.

Абдулхади Турус, в свою очередь, отметил развитие сотрудничества между структурами и наличие большого потенциала для расширения совместных проектов и инициатив. Он подчеркнул важность реализации совместных проектов и заявил, что программы обмена опытом могут дать положительные результаты. Было подчеркнуто, что обмен опытом в сфере диаспорской деятельности, реализация проектов на основе общей стратегии с молодежью, а также формирование единой базы для доведения реалий об обеих странах до международного сообщества могут придать новую динамику диаспорской политике двух братских государств.

Стороны провели широкие обсуждения по вопросам укрепления единства и солидарности между диаспорскими структурами, представляющими тюркский мир, обмена опытом, реализации долгосрочных совместных проектов и ряда других направлений.

Отметим, что 10 ноября 2018 года между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Управлением по делам живущих за рубежом турок и родственных общин Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере диаспорской политики.