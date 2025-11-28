https://news.day.az/society/1798554.html Какая территория является наиболее сейсмически активной в Карабахе и Восточном Зангезуре? Наиболее сейсмически активной территорией в Карабахе и Восточном Зангезуре является Кяльбаджарский район. Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий отделом сейсмологии Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Таир Мамедли.
По его словам, в Кяльбаджаре существуют геологические условия и тектонические предпосылки для возникновения землетрясений. Другие территории сейсмически не столь активны.
