Какая территория является наиболее сейсмически активной в Карабахе и Восточном Зангезуре?

Наиболее сейсмически активной территорией в Карабахе и Восточном Зангезуре является Кяльбаджарский район.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий отделом сейсмологии Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Таир Мамедли.

По его словам, в Кяльбаджаре существуют геологические условия и тектонические предпосылки для возникновения землетрясений. Другие территории сейсмически не столь активны.