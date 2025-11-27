В Баку впервые пройдет мультимедийный концерт «Вселенная Миядзаки»

19 декабря в Зале камерной и органной музыки впервые состоится яркий мультимедийный концерт "Вселенная Миядзаки".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе филармонии сообщили, что организатором концерта выступает компания Ars Caspia, название которой в переводе с латинского означает "Искусство Каспия".

В этот вечер зрители погрузятся в атмосферу любимых анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. Прозвучат легендарные мелодии Дзё Хисаиси из анимационных шедевров "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Навсикая из долины ветров".

На большом экране будут демонстрироваться кадры из этих бессмертных историй.

Отметим, что Ars Caspia Ensemble - коллектив, объединяющий выдающихся музыкантов с международным признанием. В состав ансамбля входят заслуженная артистка Азербайджана Рената Абубекирова - первая скрипка симфонического оркестра Азербайджанского театра оперы и балета, участница симфонического проекта Neue Philharmonie München, выступавшая сольно и в составе оркестров во Франции, Германии, Италии, Китае и других странах, Юлия Моторина (вторая скрипка) - заслуженная артистка Азербайджанской Республики, солистка в Азербайджанском государственном камерном оркестре имени Кара Караева и симфоническом оркестре академического театра оперы и балета, Алексей Милтых (виолончель) - заслуженный артист Азербайджанской Республики, выступавший в США, Германии, Франции, Турции и Южной Корее, солист Азербайджанского государственного камерного квартета, Рена Рагимова (альт) - заслуженная артистка Азербайджанской Республики, солистка симфонического оркестра Азербайджанского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, Раван Ахмедзаде (контрабас) - солист в Азербайджанском государственном камерном оркестре имени Кара Караева, лауреат республиканских конкурсов, солист многих концертных программ и фестивалей в Азербайджане и за рубежом. Ульвия Дадашева (фортепиано) - лауреат республиканских и международных конкурсов, обладательница Президентской стипендии, вписана в "Золотую книгу" талантов Азербайджана, солистка многочисленных концертных программ и фестивалей в Азербайджане и за рубежом.