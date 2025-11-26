https://news.day.az/society/1798080.html На этом проспекте в Баку загорелся автомобиль - образовалась пробка - ВИДЕО В Наримановском районе, на проспекте Гейдара Алиева, на основной дороге загорелся автомобиль
На этом проспекте в Баку загорелся автомобиль - образовалась пробка - ВИДЕО
В Наримановском районе, на проспекте Гейдара Алиева, на основной дороге загорелся автомобиль.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за этого инцидента, а также из-за того, что некоторые водители замедлялись, чтобы посмотреть на случившееся, в обоих направлениях проспекта образовалась пробка.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и других соответствующих служб, принимаются меры для устранения возникшего транспортного затора.
