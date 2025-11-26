Названы три прорывные функции первого складного iPhone

Первый складной iPhone от Apple, ожидаемый к выходу осенью 2026 года, может получить три ключевые особенности, которые выделят его на фоне конкурентов. Анонс устройства предположительно состоится вместе с представлением линейки iPhone 18 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно отчету JP Morgan, основным нововведением станет использование подэкранной камеры с рекордным для такого типа сенсоров разрешением 24 МП. Это существенно превосходит показатели существующих складных моделей на Android, где обычно устанавливаются камеры на 4 или 8 МП. Подобный скачок в качестве свидетельствует о прорыве Apple в области светопропускания и четкости изображения.

Также производителю, по данным источника UDN, удалось решить проблему складки на экране. Благодаря интенсивной работе над конструкцией петель и дисплеем, новый гаджет может стать первым на рынке устройством такого формата без видимого изгиба.

Третьим значимым улучшением станет батарея повышенной емкости. По сведениям аналитика Минга-Чи Куо и корейских инсайдеров, на которых ссылается MacRumors, компания тестирует элементы питания в диапазоне 5400-5800 мАч. Итоговая емкость "определенно" превысит 5000 мАч, что сделает ее самой большой в истории iPhone. Для сравнения, аккумулятор Samsung Galaxy Z Fold 7 имеет емкость 4400 мАч, а Google Pixel Fold - 4821 мАч.

Ожидается, что iPhone Fold будет оснащен 7,8-дюймовым основным и 5,5-дюймовым внешним экранами с сканером отпечатков Touch ID. Камера включает фронтальную, подэкранную внутреннюю и двойную основную на 48 Мп.