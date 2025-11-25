https://news.day.az/sport/1797920.html "Карабах" объявил стартовый состав на матч с "Наполи" "Карабах" и "Наполи" объявили стартовые составы на матч в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
"Наполи": Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Сэм Беукема, Джованни Ди Лоренцо (к), Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Скотт Мактоминей, Давид Нерес, Ноа Ланг, Расмус Хейлунн.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Абделла Зубир (к), Леандро Андраде, Эммануэль Аддаи, Камило Дуран.
Встреча на стадионе Stadio Diego Armando Maradona начнется в 23:59 по бакинскому времени.
