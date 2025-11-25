"Бенфика" на выезде обыграла "Аякс" в Лиге чемпионов

"Бенфика" одержала выездную победу над "Аяксом" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов - 2:0.

На 6-й минуте счет открыл Самуэль Даль. На 90-й минуте преимущество гостей удвоил Леандро Баррейро.

"Бенфика" одержала первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью набрала 3 очка и поднялась на 28-е место в таблице. В следующем туре ЛЧ "Бенфика" сыграет дома с "Наполи" 10 декабря.

"Аякс" потерпел пятое поражение подряд. Амстердамский клуб с 0 очков замыкает таблицу. В следующем матче команда сыграет в гостях с "Карабахом" 10 декабря.