Обсуждены приоритетные направления экономического сотрудничества Азербайджана и Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана,

Обсуждения состоялись в ходе встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаз Шарифа с делегацией во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, находящуюся с визитом в этой стране.

Было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство интенсивно развивается в различных направлениях и вносит значительный вклад в экономическое сотрудничество. Взаимные визиты, встречи и мероприятия высокого уровня, а также подписанные документы имеют большое значение для обеих стран с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, существует широкий потенциал для совместной инвестиционной деятельности, а также сотрудничества в других экономических областях.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений и диверсификации деловых связей.