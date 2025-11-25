https://news.day.az/world/1797760.html На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэ - ВИДЕО На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэ - ВИДЕО
На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
