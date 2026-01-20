Президент Ильхам Алиев: Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули

Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории, но они остались на бумаге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.

Глава государства добавил, что ни одна из множества резолюций, принятых ОБСЕ и другими международными институтами, не была реализована пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это. "Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира", - подчеркнул глава государства.