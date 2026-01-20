Qanlı Yanvar günü Bakı metroploiteni əhali üçün sığınacaq oldu - Hadisə şahidi maşinist
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün "Bakı Metropoliteni"n qatar maşinisti Həsənov Cahil 20 Yanvar hüzn günü münasibətilə Bakı Metropolitenində keçirilən anım tədbiri çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Maşinist qeyd edib ki, həmin gün metro səhərədək dayanmadan işləyib.
"1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə işdə idik. Axşam 11-də növbəni təhvil verib evə getməli idik. Məlumat verildi ki, rus ordusu Bakıya daxil olub və ola bilsin ki, metro səhərədək işləsin. Bu səbəbdən depodan əlavə qatarlar verildi. Axşam 12-yə qalmış atışma səsləri eşidildi. Nərimanov stansiyasından əks istiqamətə gətirilən yaralını gördük. Keçmiş Çapayev indiki Təbriz küçəsində erməni-rus birləşmələri milləti gülləbaran edirdilər. Bu səbəbdən Təbriz küçəsinə bizi - 4 maşinisti əhali üçün köməyə göndərdilər. Qadını vurmuşdular qaldırmağa çalışanda mənə tərəf atdılar, daldalanmağa yer tapdım. Atışma sakitləşəndən sonra yaralını Nərimanov xəstəxanasına çatdırdıq. Qanlı Yanvar günü Bakı Metroploiteni əhali üçün sığınacaq oldu. Artıq 40 il olacaq ki, Bakı Metropolitenində maşinist işləyirəm".
