Сборная Азербайджана сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в обновленном мировом рейтинге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная ассоциация футбольных федераций (ФИФА) опубликовала первый рейтинг национальных сборных в 2026 году. Согласно обнародованным данным, сборная Азербайджана осталась на 127-м месте, имея в активе 1132,97 очка.

Первая тройка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует сборная Испании с 1877 баллами, следом располагаются команды Аргентины (1873) и Франции (1870).

Сборная Марокко, уступившая в финале Кубка африканских наций, поднялась на три позиции и переместилась с 11-го на 8-е место, набрав 1736 очков, вытеснив из первой десятки сборную Хорватии (1716). Победитель турнира сборная Сенегала совершила более заметный рывок, поднявшись с 19-й на 12-ю строчку рейтинга с показателем 1706 очков.