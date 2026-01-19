https://news.day.az/officialchronicle/1810525.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!"
