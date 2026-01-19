Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!"