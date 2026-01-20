Трамп решительно настроен на счет пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры должны сосредоточиться на России и Украине, а не на Гренландии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

Он также отметил, что в случае, если соглашение по Гренландии не будет достигнуто, он на 100% выполнит угрозы о введении дополнительных пошлин.