https://news.day.az/world/1810550.html Трамп решительно настроен на счет пошлин Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры должны сосредоточиться на России и Украине, а не на Гренландии. Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC. Он также отметил, что в случае, если соглашение по Гренландии не будет достигнуто, он на 100% выполнит угрозы о введении дополнительных пошлин.
