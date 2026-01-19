В одной из самых посещаемых церквей Лимы почтили память жертв трагедии 20 Января

18 января в Перу была отмечена 36-я годовщина трагедии 20 Января. Во время мессы, прошедшей в одной из самых посещаемых церквей столицы - "La Virgen Milagrosa" в городе Лима, была почтена память шехидов трагедии 20 Января.

Как передает Day.Az, в религиозной церемонии приняли участие более 500 граждан Перу.

В ходе церемонии настоятель храма Франсиско Амескита в своем выступлении, посвященном миру во всем мире и в особенности азербайджанскому народу, проинформировал местную общественность о событиях 20 Января. Он подчеркнул, что трагедия Кровавого Января стала для азербайджанского народа не только глубокой скорбью, но и символом героизма и несгибаемой воли нации. Священник вознес молитву в память о шехидах, отметив:

"Сегодня мы молимся за Азербайджан, за светлую память шехидов, которые отдали свои жизни во имя его свободы".

В памятной церемонии приняли участие член Перуано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, конгрессмен Йорель Кира Алкарраз Агуэро, представители Министерства иностранных дел Перу, представители дипломатического корпуса, граждане Перу, получившие высшее образование в Азербайджане, а также азербайджанцы, проживающие в Перу.

Кроме того, ведущие средства массовой информации Перу широко осветили религиозную церемонию, посвященную трагедии 20 Января, прошедшую в церкви "La Virgen Milagrosa", представив информацию о трагических событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года.