Баку выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству и народу Пакистана в связи с трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, в результате которого погибли люди.
соответствующее сообщение было опубликовано в аккаунте министерства в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, в результате которого погибли и пострадали невинные люди. Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв, а также братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в заявлении.
