Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Day.Az представляет публикацию: