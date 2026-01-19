https://news.day.az/politics/1810544.html

На CBC обсудили события, предшествовавшие трагедии 20 Января - ВИДЕО

В эфире телеканала CBC в преддверии годовщины 20 Января состоялись обсуждения обстоятельств, приведших к трагическим событиям. Как передает Day.Az, председатель комитета ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей Азад Тагизаде рассказал о ранее неизвестных страницах истории тех дней.