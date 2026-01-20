Одна из стран планирует полностью выйти из СНГ
Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.
Как передает Day.Az, об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.
"Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств: Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения", - сказал вице-премьер.
По его словам, после официальной отмены этих соглашений страна юридически перестанет быть членом СНГ.
"Де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", - подчеркнул Попшой.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре