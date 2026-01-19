Ассоциация франко-азербайджанского диалога поделилась публикацией о трагедии 20 января.

"Эти события вошли в историю. 20 января - день, который нельзя забывать", - говорится в публикации Ассоциации в Facebook.

Отметим, что завтра исполняется 36-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.