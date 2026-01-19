Всемирный экономический форум в Давосе отменил приглашение Аббасу Аракчи

Всемирный экономический форум в Давосе объявил в понедельник, 19 января, что министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи не примет участия во встрече.

Как передает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в соцсети Х.

В публикации отмечается, что несмотря на приглашение Аракчи осенью прошлого года и принимая во внимание трагическую гибель мирных жителей Ирана за последние несколько недель, присутствие представителя иранского правительства в Давосе в этом году неуместно.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал приглашение Аббаса Аракчи на Всемирный экономический форум в Давосе, заявив, что приглашение министра иностранных дел Исламской Республики равносильно "приглашению Гитлера на глобальное мероприятие".

Группа "Единство против ядерного Ирана" также направила письмо президенту форума с требованием не приглашать иранских чиновников на встречу в Давосе.