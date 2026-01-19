Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

Китайская компания-разработчик гуманоидных роботов UBTech Robotics заключила соглашение о поставке роботов Airbus, которых в дальнейшем планируется внедрить в производство авиатехники. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный конкурент Boeing приобрел робота Walker S2 высотой 176 сантиметров, оснащенного многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.

Как следует из публикации, андроид, которого европейцы собираются "взять в штат", может переносить предметы весом до 15 килограммов, оснащен функцией искусственного интеллекта и способен самостоятельно менять батареи. Сделка, по мнению авторов, говорит о стремлении Китая занять лидирующие позиции в области конструирования и коммерческого применения человекоподобных роботов, опережая зарубежных конкурентов.