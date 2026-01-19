В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным директором ВОЗ

19 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, отмечена поддержка нашей страной проектов, реализуемых организацией в различных регионах мира. В этом контексте была особо подчеркнута добровольная финансовая помощь Азербайджана ряду стран во время пандемии COVID-19.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения.