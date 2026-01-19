Умер основатель дома моды Valentino

Итальянский модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что он скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.

Согласно информации, прощание с Гаравани пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Модный дом Valentino был основан Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти в 1960 году в Риме.