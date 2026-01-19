https://news.day.az/world/1810533.html Умер основатель дома моды Valentino Итальянский модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на La Repubblica. Отмечается, что он скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.
Согласно информации, прощание с Гаравани пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).
Модный дом Valentino был основан Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти в 1960 году в Риме.
