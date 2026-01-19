https://news.day.az/society/1810545.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Астаринском районе, в 18 километрах к западу от станции Астара, зафиксировано землетрясение. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Землетрясение произошло в 21:46 по местному времени.