В Азербайджане пройдет Кубок страны по снежному волейболу среди женских и мужских команд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, соревнования запланированы на 24-25 января и состоятся в Шахдагском туристическом центре.

В женском турнире примут участие пять команд - "Гянджа", "Азеррейл", "Милли", "Милли-2" и "Гарагая". В мужских соревнованиях выступят четыре коллектива - "Гянджляр", "Гарагая", Baku Fires и "Азеррейл". Матчи пройдут по круговой системе.

По итогам турнира призеры будут определены на основании занятых командами мест в турнирной таблице.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по снежному волейболу впервые состоялся в январе прошлого года.